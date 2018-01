Dacar: Jean Azevedo é favorito nas motos Pela primeira vez, ao longo de suas sete participações, o piloto brasileiro Jean Azevedo chegará ao Rali Dacar 2006 como um dos favoritos ao título da competição, de acordo com a organização da disputa, que começa neste sábado, em Lisboa (Portugal). Neste ano, pela primeira vez, o brasileiro terá a companhia de um compatriota, Bernardo Bonjean, que há dois anos iniciou sua preparação com o ?veterano? competidor. Jean foi alçado a favorito após ter ganho uma etapa do Dacar em 2005 e terminar em sétimo na colocação geral. Além disso, o piloto já havia conquistado a quinta colocação em 2003. A moto KTM 700, semi-oficial, do brasileiro também contribuiu para o status porque ele terá a possibilidade de brigar pelas primeiras posições, com um dos melhores equipamentos disponíveis. ?Não me incomodo em ser apontado como favorito, só me serve de estímulo. Teremos vários desafios esse ano, como o limite de velocidade para 160 km/h e acho que não terei problemas porque no Rali dos Sertões já adota esse sistema e estou acostumado?, disse Jean. Além do brasileiro, os espanhóis Marc Roma, Esteve Pujol e Jordi Duran, os franceses Cyril Després e David Frétigné, o chileno Carlo De Gavardo, o italiano Giovanni Sala e o norueguês Anders Ullevalseter formam o grupo de onde provavelmente sairá o vencedor da categoria motos. Após dois anos em treinamento, Bernardo Bonjean estreará no Dacar. Seu ?professor? Jean explicou que o novato tem condições de terminar a prova, já que realizou uma boa preparação. Em novembro, os dois pilotos treinaram juntos no deserto de Atacama, no Chile.