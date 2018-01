Dacar: Jean Azevedo melhora nas motos O brasileiro Jean Azevedo conseguiu, neste domingo, na segunda etapa do Rali Dacar - entre Portimão (Portugal) e Málaga (Espanha) -, um resultado melhor do que foi obtido no sábado. Um pouco mais adaptado à sua moto, Jean conseguiu o 23.º melhor tempo na categoria - seis posições acima da estréia. Para completar o trecho de 115 quilômetros cronometrados, o brasileiro precisou de 1h42min50s - 5min43s pior que o vencedor da etapa, o português Ruben Faria. Com os resultados das duas primeiras etapas, Jean Azevedo ocupa apenas a 26ª colocação na classificação geral com o tempo acumulado de 2h46min29. A diferença para o primeiro colocado, o espanhol Isidre Esteve Pujol, é de 9min05s. Nesta segunda-feira, o Rali Dacar deixará a Europa e iniciará a fase africana. Já no Marrocos, os competidores sairão de Nador e irão até Er Rachidia. Dos 672 quilômetros entre as duas cidades, 314 serão cronometrados.