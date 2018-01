Dacar: Jean conquista melhor resultado O piloto brasileiro Jean Azevedo conseguiu, nesta quarta-feira, o seu melhor resultado em uma etapa da categoria motos do Rali Dacar. Com o tempo de 3h26min16s, Jean terminou a 11ª etapa, entre as cidades de Kayes e Bamako (Mauritânia), na quinta colocação. O vencedor foi o francês Alain Duclos, que cruzou a linha de chegada 9min36s antes do brasileiro. Com o bom desempenho nesta quarta, Jean Azevedo conseguiu subir uma colocação na classificação geral do rali. O piloto, que compete com uma KTM, está agora na oitava posição, com 4h05min44s atrás do líder da competição, o espanhol Marc Coma. Nesta quinta-feira, o Rali Dacar terá sua 12ª etapa entre as cidades de Bamako e Labé, na Mauritânia. Dos 872 quilômetros entre as duas localidades, 368 serão cronometrados.