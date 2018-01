Dacar: Jean melhora posição nas motos O piloto brasileiro Jean Azevedo conseguiu, nesta segunda-feira, melhorar sua posição no Rali Dacar. Ao final da terceira etapa da disputa, entre as cidades de Nador e Er Rachidia, no Marrocos, Jean conseguiu a 21ª colocação entre todas as motos - precisou de 3h32min57s para completar os 314 quilômetros cronometrados. Com a melhor posição nas três primeiras etapas, o brasileiro subiu da 26ª para a 22ª colocação na classificação geral do rali. A diferença para o líder da categoria, o francês Cyril Despres, é de 16min14s. Nesta terça-feira, o Rali Dacar terá a sua quarta etapa entre Er Rachidia e Ouarzazate, ainda no Marrocos. Dos 639 quilômetros entre as duas cidades, 386 serão cronometrados.