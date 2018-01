Dacar: Jean permanece em nono nas motos O piloto brasileiro Jean Azevedo conseguiu, neste sábado, o 10.º melhor tempo na oitava etapa da categoria motos do Rali Dacar. Com 6h09min47s para completar o trecho de 508 quilômetros cronometrados entre Atar e Nouakchott, na Mauritânia, Jean ficou 13min52s atrás do vencedor, o francês David Casteu. Com o desempenho nesta etapa, o brasileiro permanece na nona colocação na classificação geral do rali. Jean Azevedo está com o tempo acumulado 32h17min27 e precisa tirar uma diferença de 6min51s para tomar a oitava posição de Casteu. O líder da competição é o espanhol Marc Coma. Neste domingo, o Rali Dacar não terá etapa. O dia livre em Nouakchott será usado pelos participantes para reparos nos equipamentos.