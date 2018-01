Dacar: Jean sobe para 13.º nas motos O piloto brasileiro Jean Azevedo conseguiu, nesta quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo, um bom desempenho e subiu três posições na categoria motos do Rali Dacar. Na quinta etapa da competição, entre as cidades de Ouarzazate e Tan Tan, no Marrocos, Jean fez o 13.º melhor tempo (4h12min54s) nos 350 quilômetros cronometrados. Com a grande atuação nesta etapa, o brasileiro conseguiu subir três colocações na classificação geral. Com o tempo total de 15h09min45s, Jean Azevedo ocupa agora o 13.º lugar da categoria. O líder é o espanhol Marc Coma. Nesta quinta-feira, a sexta etapa do Rali Dacar será disputada entre as cidades de Tan Tan e Zouerat, no Marrocos. Dos 792 quilômetros entre as duas localidades, 444 serão cronometrados.