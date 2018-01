Dacar: Jean sobe para 9.º nas motos O piloto brasileiro Jean Azevedo conseguiu, nesta sexta-feira, o seu melhor resultado na categoria motos do Rali Dacar. Na disputa da sétima etapa da competição, Jean ficou em sexto lugar (6h45min23s) no trecho de 499 quilômetros cronometrados, já no deserto do Saara, entre Zouerat e Atar, na Mauritânia. Com o desempenho, o brasileiro subiu três posições e agora ocupa a nona colocação na classificação geral do rali. Com o tempo acumulado de 26h07min40s, Jean Azevedo está 1h22min17s atrás do líder da categoria, o espanhol Marc Coma. A oitava etapa do Rali Dacar será realizada, nesta sexta-feira, entre as cidades de Atar e Nouakchott, na Mauritânia. Dos 568 quilômetros entre as duas localidades, 508 serão cronometrados.