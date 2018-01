Dacar: Jean sobe seis posições nas motos O brasileiro Jean Azevedo conseguiu, nesta terça-feira, seu melhor resultado na categoria motos do Rali Dacar, depois de quatro etapas realizadas. No trecho de 386 quilômetros cronometrados entre as cidades de Er Rachidia e Ouarzazate, ambas no Marrocos, o piloto chegou na 10ª colocação, com o tempo de 4h37min25s - 24min24s atrás do vencedor da etapa, o espanhol Isidre Esteve Pujol. Na classificação geral do rali, Jean Azevedo conseguiu subir seis posições e ocupa agora a 16ª colocação. Com o tempo acumulado de 10h56min51s, o brasileiro está 38min54s atrás do líder da competição, o espanhol Marc Coma. Nesta quarta-feira, a quinta etapa do Rali Dacar será realizada entre as cidades de Ouarzazate e Tan Tan, no Marrocos. Dos 819 quilômetros entre as duas localidades, 350 serão cronometrados.