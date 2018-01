Dacar: Punidos acusam organização Os pilotos de moto Jean Azevedo (Brasil), Carlo de Gavardo (Chile) e Pal Anders Ullevalseter (Noruega) entregaram documento à organização do Rali Dacar acusando vários pilotos de desrespeitar o limite de velocidade e não passar por pontos obrigatórios, com só alguns penalizados. Espanhóis e franceses escaparam. ?São dois pesos e duas medidas?, disse Jean, oitavo no geral, penalizado com duas horas. Nesta quinta, na 12.ª etapa, Jean foi quarto entre Bamako (Mali) e Labé (Guiné). Dos carros, o líder Stéphane Peterharsel bateu em uma árvore. Nesta sexta-feira serão 567 quilômetros (348 cronometrados) de Labé a Tambacunda, no Senegal. O Dacar termina no domingo.