Dacar será mais curto na próxima edição Os organizadores do Rali Dacar divulgaram hoje o percurso da prova, que terá largada em 31 de dezembro, em Barcelona, na Espanha. Além do local do início da competição, outras novidades são a inclusão de duas etapas, apesar da redução do trajeto em relação à última edição (de 11.09 km para 8.956 km), a proibição de pneus infláveis e limites para a utilização de orientação por GPS. O rali passará por Marrocos, Mauritânia, Mali e Senegal, com a chegada a Dacar em 16 de janeiro.