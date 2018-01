Daijiro Kato é enterrado em Tóquio Foi sepultado nesta terça-feira em Tóquio, o corpo do piloto de motociclismo Daijiro Kato, morto no último sábado. O japonês, da equipe Movistar Honda, tinha 27 anos e morreu depois de 13 dias em coma em conseqüência de um acidente no Grande Prêmio de MotoGP de Suzuka, no dia seis de abril. Kato tinha dois filhos - o menino Ikko, de dois anos e uma menina, Rinka, de 1 mês e meio. Apesar de os funerais terem sido privados por determinação da família, centenas de pessoas estiveram nas imediações do cemitério, para render homenagens ao piloto.