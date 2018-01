Daijiro Katoh é campeão nas 250cc O piloto japonês Daijiro Katoh, com uma Honda, conquistou neste domingo, o título da categoria 250cc do Mundial de Motovelocidade, no GP da Malásia, em Sepang. Essa foi a décima vitória de Katoh na temporada. Em segundo lugar ficou o japonês Tetsuya Harada e em terceiro o italiano Fonsi Nieto. A última etapa da temporada será no próximo dia 3 de novembro, no Rio de Janeiro. Confira a ordem de chegada do GP da Malásia 250cc 1. Daijiro Katoh 2. Tetsuya Harada 3. Alfonso González Nieto 4. Roberto Locatelli 5. Jeremy McWilliams 6. Franco Battaini 7. Naoki Matsudo 8. Alex Hofmann 9. Sylvain Guintoli 10. Roberto Rolfo 11. Marco Melandri 12. Randy de Puniet 13. Luca Boscoscuro 14. Alex Debón 15. David Checa 16. David Tomás 17. Jerónimo Vidal 18. David de Gea 19. Luis Costa Classificação do Campeonato 1. Daijiro Katoh (JPN) 297 2. Tetsuya Harada (JPN) 263 3. Marco Melandri (ITA) 174 4. Roberto Rolfo (ITA) 169 5. Alfonso G. Nieto (ESP) 154 6. Jeremy McWilliams (GBR) 130 7. Emilio Alzamora (ESP) 127 8. Roberto Locatelli (ITA) 118 9. Naoki Matsudo (JPN) 105 10. Franco Battaini (ITA) 69 11. Alex Debón (ESP) 60