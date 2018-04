Daimler e Aabar oficializam compra da equipe Mercedes de Fórmula 1

A montadora Daimler, junto à empresa de investimentos Aabar, oficializou nesta segunda-feira a compra total da equipe Mercedes de Fórmula 1. A Daimler, que tinha 45,1% das ações da escuderia, passou a ter 60%, enquanto a Aabar passou de 30% para 40%.

"Ter a maioria das ações demonstra nossa determinação em construir uma relação de longo prazo com a Fórmula 1, com uma plataforma de ainda mais sucesso. Os fundadores da nossa companhia inventaram o automóvel há 125 anos e a primeira Mercedes foi um carro de corrida. Por isso vemos nosso programa de Fórmula 1 como um importante elemento em nossa história", declarou Dieter Zetsche, CEO da Daimler.

A equipe havia sido comprada por Ross Brawn, chefe da Mercedes na F-1, junto à Honda, no final da temporada 2008. Após o título de Jenson Button em 2009, a Mercedes, marca pertencente à Daimler, se interessou em adquiri-la, o que aconteceu antes da temporada 2010.

"A aquisição dos 24,9% restantes da Mercedes por parte da Daimler e da Aabar será um passo para a consolidação e fortificação de nossa equipe para o futuro. Corridas de carro possuem uma indústria muito especializada e somos privilegiados por ter parceiros tão fortes como Daimler e Aabar", declarou Ross Brawm.

"Sigo totalmente compromissado com nossa equipe, junto com a administração e todos os nossos empregados. Todos estão ansiosos pelo desafio de fazer nossa equipe ter sucesso e representando com orgulho a Mercedes", completou.