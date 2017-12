Dan Weldon vence a quinta na IRL O inglês Dan Wheldon, com Dallara/Honda da Andretti Green, conquistou neste domingo em Pikes Peak sua quinta vitória do ano na Indy Racing League e permanece na liderança do campeonato. Em uma prova tranqüila, com apenas uma bandeira amarela, Sam Hornish, da Penske, terminou em 2.º e Tony Kanaan, também da Andretti Green, foi o 3.º, seguido por Hélio Castroneves e Vitor Meira.