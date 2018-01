Dan Wheldon conquista título da IRL O inglês Dan Wheldon, com um Dallara-Honda da equipe Andretti Green, precisou somente largar nest domingo, na etapa de Watkins Glen, nos EUA, para garantir o título da temporada de 2005 da Indy Racing League (IRL). Ele terminou a prova em quinto lugar e a vitória ficou com um ex-campeão, o neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, que não festejava no alto do pódio desde 2003. O melhor brasileiro na prova foi Tony Kanaan, também da Andretti Green, que chegou na segunda posição. A última etapa da IRL será no Super Speedway de Fontana, no dia 16 de outubro. Esta foi a primeira vez que a IRL correu no antigo circuito de Watkins Glen, no estado de Nova York, o mesmo onde o brasileiro Émerson Fittipaldi conquistou, em 1974, o bicampeonato mundial de Fórmula 1 pela McLaren. A prova foi também a terceira que a IRL disputou em um circuito misto. A primeira foi em São Petersburgo, na Flórida, e a segunda em Sonoma, na Califórnia. Na última corrida da temporada, Tony Kanaan competirá pelo vice-campeonato. Se conseguir chegar em segundo lugar, inverterá o resultado final de 2004, quando foi campeão, com Dan Wheldon em segundo. O resultado da Andretti Green na temporada mostra que a equipe de Michael Andretti e a Honda continuam dominando a categoria. Na quinta-feira, Kanaan viaja para Jerez de la Frontera, Espanha, para fazer um teste com um carro de Fórmula 1 da equipe BAR. Apesar do teste, não existe qualquer possibilidade dele correr para a equipe inglesa no ano que vem. Classificação da prova deste domingo: 1º Scott Dixon (Chip Ganassi) 2º Tony Kanaan (Andretti Green) 3º Dario Franchitti (Andretti Green) 4º- Giorgio Pantano (Chip Ganassi) 5º- Dan Wheldon (Andretti Green) Classificação do campeonato: 1º Dan Wheldon (Inglaterra) - 600 pontos (campeão) 2º Tony Kanaan (Brasil) - 508 3º San Hornish Jr. (EUA) - 482 4º Dario Franchitti (Escócia) - 448 5º Hélio Castro Neves (Brasil) - 418