Dan Wheldon vence GP de Richmond na IRL Dizem que todo vencedor precisa contar com uma dose de sorte para ganhar. A máxima foi verdadeira pelo menos no caso do inglês Dan Wheldon. O piloto da Klein Tools/Jim Bean conquistou sua primeira vitória na IRL de forma dramática, pois seu combustível acabou logo após cruzar a linha de chegada no GP de Richmond. Na seqüência dois brasileiros: Vitor Meira (Rahal-Letterman Team Centrix) seguido de Hélio Castro Neves (Malboro Team Penske). A posição no grid nem de longe indicava uma vitória de Wheldon, que largou na modesta 20ª posição. A vitória foi conquistada graças à decisão da equipe de fazer com que o piloto rodasse 121 das 250 voltas com um tanque de metanol. "Tivemos um pouquinho de sorte, mas também foi uma boa estratégia", disse Michael Andretti, um dos proprietários da equipe do inglês. "Em um circuito como esse, a posição na pista é importante." Wheldon não esqueceu de agradecer à sorte. "Foi uma noite afortunada. Consegui passar pelo tráfego bem rápido e corri com ar limpo, o que ajudou a ganhar posições", avaliou. Com o resultado, o inglês é o atual vice-líder do campeonato, com 225 pontos. O brasileiro Tony Kanaan (Team 7 Eleven) ficou em quinto lugar - logo atrás de Brian Herta - e manteve a liderança da temporada com 240 pontos. Helinho, com 181 é o terceiro colocado. Felipe Giaffone (Team Purex/Dreyer and Reinbold) ficou na modesta 10ª posição.