Dan Wheldon vence GP do Kansas da IRL; Helinho é 3.º O inglês Dan Wheldon, da equipe Chip Ganassi, venceu neste domingo a quarta etapa da IRL, realizada no Kansas, Estados Unidos. E segue na liderança da competição, com 171 pontos. O pódio foi completado por Dario Franchitti (Andretti Green) e o brasileiro Hélio Castroneves (Penske). Tony Kanaan (Andretti Green) não teve sorte. Ele havia largado na pole, liderou até a décima volta, mas se envolveu em um acidente na saída do box com sua companheira de equipe Danica Patrick. Com a batida, Tony teve a suspensão do carro danificada e ficou parado dez voltas. Terminou na 15ª posição. Agora, é o quinto na classificação geral. A próxima etapa será dia 27 de maio, em Indianápolis.