Dan Wheldon vence na estréia da IRL O inglês Dan Wheldon, da equipe Andretti Green, venceu neste domingo a primeira etapa da Indy Racing League, as 300 Milhas de Miami, no circuito oval de Homestead. Tony Kanaan, campeão de 2004, perdeu o segundo lugar na última volta para o norte-americano Sam Hornish Jr., da Penske. A chegada foi empolgante, com três pilotos cruzando quase ao mesmo tempo a linha de chegada: Hornish, Kanaan e Vitor Meira. Nesse momento, Kanaan ainda estava na frente mas acabou superado por Hornish. A prova teve pouco mais de um quarto das voltas sob bandeira amarela por causa de diversos acidentes, com sete relargadas. No maior deles, o japonês Kosuke Matusura, com G-Forc/Honda da Fernandez Racing, perdeu o controle do carro, rodou e acabou tirando oito pilotos da prova. Apenas dez carros completaram a corrida. Os três brasileiros conseguiram escapar de todas as batidas, chegando até o final. O sul-africano Tomas Scheckter, filho do ex-campeão mundial de F-1 Jody Scheckter, largou na pole position mas não conseguiu concluir o percurso porque bateu no muro. Helinho Castro Neves disse depois da corrida que só perdeu o 4º lugar para Vitor Meira porque foi obrigado a frear: "O Sam Hornish mudou a trajetória e eu fui obrigado a reduzir a velocidade para não bater. Aí o Vitor me passou. De qualquer forma foi um final emocionante. E um bom começo de campeonato". A segunda etapa do campeonato será dia 19, no circuito oval de Phoenix. No dia 3 de abril, a Indy Racing League terá sua primeira experiência em um circuito misto, correndo nas ruas da cidade de St. Petersburg, na Flórida. Classificação da corrida: 1º) Dan Wheldon, Dallara/Honda, Andretti Green, 200 voltas 2º) Sam Hornish Jr, Dallara/Toyota, Penske, a 3s69 3º) Tony Kanaan, Dallara/Honda, Andretti Green, a 3s70 4º) Vitor Meira, G-Force/Honda, Rahal Letterman Racing, a 3s71 5º) Hélio Castro Neves, Dallara/Toyota, Penske, a 3s85 6º) Darren Manning, G-Force/Toyota, Chip Ganassi, a 11s44. Classificação do campeonato: 1º) Dan Wheldon (Inglaterra), 53 pontos 2º) Sam Hornish Jr (EUA), 40 3º) Tony Kanaan (Brasil), 35 4) Vitor Meira (Brasil), 32 5) Hélio Castro Neves (Brasil), 30