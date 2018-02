Dan Wheldon vence primeira prova da IRL na temporada Com um bom desempenho da equipe Ganassi, o piloto inglês Dan Wheldon conquistou na noite deste sábado a vitória no Grande Prêmio de Miami (disputado no Circuito de Homestead), que foi a primeira das 17 provas da temporada 2007 da IRL. Wheldon liderou toda a prova, terminando com quase sete segundos de vantagem sobre seu companheiro, o neo-zelandês Scott Dixon. O terceiro posto ficou com o norte-americano Sam Hornish Júnior. Em quatro dos últimos seis anos, o piloto que venceu a primeira prova foi o grande vencedor da temporada. O último campeão foi Sam Hornish. Dos brasileiros, o melhor foi Vitor Meira, da Panther, que terminou em quarto lugar. Tony Kanaan, um dos favoritos ao título, ficou na quinta posição. Classificação da prova em Miami após 200 voltas: 1.º Dan Wheldon (ING) - 1h48min06 2.º Scott Dixon (NZL) 3.º Sam Hornish Jr. (EUA) 4.º Vitor Meira (BRA) 5.º Tony Kanaan (BRA) 6.º Ed Carpenter (EUA) 7.º Dario Franchitti (ING) 8.º Tomas Scheckter (AFS) 9.º Hélio Castroneves (BRA) 10.º Buddy Rice (EUA) 11.º Sarah Fisher (EUA) 12.º Scott Sharp (EUA) 13.º Darren Manning (ING) 14.º Danica Patrick (EUA) 15.º Marty Roth (EUA) 16.º Kosuke Matsuura (JAP) 17.º JeffSimmons (EUA) 18.º A.J. Foyt IV, (EUA) 19.º Alex Barron (EUA) 20.º Marco Andretti (EUA)