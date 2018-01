Dan Wheldon vence trágico GP de Homestead da IRL Numa prova marcada pela morte de Paul Dana, da Rahal-Letterman - no treino de aquecimento - foi Dan Wheldon, da equipe Ganassi, quem venceu apertado o GP de Homestead, em Miami, disputado neste domingo, na abertura da temporada da Indy Racing League (IRL). O brasileiro Hélio Castroneves, da Penske, foi o segundo, apenas 0s0147 atrás do vencedor. Sam Hornish Jr., também da Penske, completou o pódio em terceiro. O brasileiro Felipe Giaffone, da A.J. Foyt, terminou a prova na oitava posição. Os outros dois brasileiros não completaram a prova. O campeão de 2004 Tony Kanaan, da Andretti-Green, bateu na volta 159 e Vitor Meira, da Panther, teve problemas mecânicos na décima volta. A classificação final do GP de Homestead: 1.º - Dan Wheldon (ING/Ganassi), 200 voltas em 1h47min12s 2.º - Helio Castroneves (BRA/Penske), a 0s0147 3.º - Sam Hornish Jr (EUA/Penske), a 0s4744 4.º - Dario Franchitti (ESC/Andretti-Green), a 0s9401 5.º - Scott Dixon (NZL/Ganassi), a 1s1989 6.º - Kosuke Matsuura (JAP/Fernandez), a 2 voltas 7.º - Scott Sharp (EUA/Fernandez), a 2 voltas 8.º - Felipe Giaffone (BRA/Foyt), a 2 voltas 9.º - Tomas Scheckter (AFS/Vision), a 3 voltas 10.º - Eddie Cheever (EUA/Cheever), a 4 voltas Não completaram a prova: 11.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green), 159 voltas 12.º - P.J. Chesson (EUA/Hemelgarn), 152 voltas 13.º - Bryan Herta (EUA/Andretti-Green), 140 voltas 14.º - Marco Andretti (EUA/Andretti-Green), 12 voltas 15.º - Buddy Lazier (EUA/Dreyer & Reinbold), 12 voltas 16.º - Vitor Meira (BRA/Panther), 10 voltas Os cinco melhores na classificação do campeonato após esta prova: 1.º - Dan Wheldon (ING), 50 pontos; 2.º - Helio Castroneves (BRA), 40; 3.º - Sam Hornish (EUA), 38; 4.º - Dario Franchitti (EUA), 32; 5.º - Scott Dixon (EUA), 30. Obs.: Em negrito, os pilotos brasileiros.