Dani Pedrosa cai em treino e é dúvida para GP da Malásia O espanhol Dani Pedrosa, um dos candidatos ao título da MotoGP desta temporada, sofreu um acidente no treino livre desta sexta-feira para o GP da Malásia e pode ficar de fora da corrida de domingo. Durante sua 11ª volta pelo Circuito Internacional de Sepang, o piloto caiu numa curva e rapidamente foi atendido pelo serviço médico da pista. De acordo com o primeiro boletim médico, Pedrosa sofreu lesões no joelho direito e no calcanhar esquerdo e será reavaliado neste sábado para saber se poderá disputar a prova. O melhor piloto do dia foi o italiano Loris Capirossi, da Ducati, que fez o tempo de 2min01s711. Antes de sofrer a queda, Pedrosa conseguiu a segunda melhor marca com 2min02s021. O norte-americano Kenny Roberts Jr., com sua Honda, ficou em terceiro lugar com o tempo de 2min02s563. O líder do campeonato, o norte-americano Nicky Hayden, não teve um bom desempenho no primeiro dia de treinos e ficou apenas com a 10ª colocação com o tempo de 2min03s199. Hayden tem 201 pontos na MotoGP e está 25 na frente de Pedrosa e 38 do italiano Valentino Rossi, que foi somente o sexto melhor nesta sexta com a marca de 2min02s970.