Dani Pedrosa deixa hospital após cirurgia na mão

Pedrosa passou pela cirurgia na última quarta-feira, quando o procedimento foi realizado para retirar o parafuso colocado anteriormente para ajudar no processo de recuperação de uma fratura na mão.

O médico que operou Pedrosa afirmou que ele poderá começar a sua recuperação completa em duas semanas, depois de ter passado por uma temporada em que também sofreu uma lesão no joelho.

O espanhol terminou o último Mundial de MotoGP na terceira posição, com 234 pontos, ficando atrás apenas do compatriota Jorge Lorenzo, que somou 261 e foi vice-campeão, e do italiano Valentino Rossi, que conquistou o título com 306 pontos.