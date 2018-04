Dani Pedrosa é o mais rápido em treinos da MotoGP na Espanha

O espanhol Dani Pedrosa e o norte-americano Nicky Hayden, ambos da Honda, foram os mais rápidos nos treinos desta quinta-feira da MotoGP no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. Os dois pilotos alcançaram tempos muito bons, mais baixos que a melhor marca da pista, que é do italiano Loris Capirossi, 1min39s064, obtida em 2006 com uma Suzuki. Pedrosa e Hayden, ambos com pneus de qualificação, conseguiram bater esta marca com respectivos tempos de 1min38s562 e 1min38s848. As surpresas foram as boas colocações conseguidas por estreantes na categoria, o espanhol Jorge Lorenzo e o italiano Andrea Dovizioso, com a terceira e quarta colocações, respectivamente. Tempos de treinos desta quinta em Jerez: 1.º Daniel Pedrosa (ESP/Honda) 1min38s562 2.º Nicky Hayden (EUA/Honda) 1min38s848 3.º Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) 1min39s464 4.º Andrea Dovizioso (ITA/Honda) 1min39s747 5.º Shynia Nakano (JAP/Honda) 1min41s121 6.º Colin Edwards (EUA/Yamaha) 1min40s184 7.º Andrea de Angelis (ITA/Honda) 1min40s185 8.º James Toseland (ING/Yamaha) 1min40s213 9.º Randy De Puniet (FRA/Honda) 1min40s398 10.º John Hopkins (EUA/Kawasaki) 1min40s984 11.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1min41s538