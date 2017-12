Dani Pedrosa é o mais rápido em treinos da MotoGP na Itália

O espanhol Daniel Pedrosa foi o mais rápido da primeira sessão de treinos para o Grande Prêmio da Itália de MotoGP. O piloto da Honda cravou 1min50s743, seguido pelo italiano Valentino Rossi (Yamaha), que terminou em segundo com o tempo de 1min50s901. O terceiro melhor tempo foi do norte-americano John Hopkins (Suzuki) que marcou 1min51s022. O brasileiro Alexandre Barros, da Ducati, fez o sétimo tempo do dia, com 1min51s621. Choveu muito no circuito de Mugello na segunda sessão de treinos, e por conta disso, os pilotos não conseguiram melhorar suas marcas. Com a pista molhada, o australiano Casey Stoner (Ducati), líder da competição, foi o mais rápido, com o tempo de 2min07s107. Em segundo ficou Hopkins, com 2min07s125. Barros foi o penúltimo com o tempo de 2min19s873. O GP da Itália acontece neste domingo, às 9h (de Brasília), no circuito de Mugello. Classificação do treino desta sexta da MotoGP: 1.º - Daniel Pedrosa (ESP/Honda) 1min50s743 2.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1min50s901 3.º - John Hopkins (EUA/Suzuki) 1min51s022 4.º - Casey Stoner (AUS/Ducati) 1min51s356 5.º - Carlos Checa (ESP/Honda) 1min51s414 6.º - Toni Elias (ESP/Honda) 1min55s381 7.º - Alexandre Barros (BRA/Pramac) 1min51s621 8.º - Nicky Hayden (EUA/Honda) 1min51s720 9.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati) 1min51s803 10.º - Makoto Tamada (JAP/Yamaha) 1min51s823