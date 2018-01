Dani Pedrosa é pole no GP da Grã-Bretanha de MotoGP O espanhol Dani Pedrosa (Repsol Honda) obteve a pole position para o GP da Grã-Bretanha, 9ª etapa do Mundial de MotoGP, ao estabelecer o tempo de 1min27s676 na penúltima das 31 voltas que completou. Ao seu lado na primeira fila largarão o australiano Chris Vermeulen (Rizla Suzuki) e o italiano Marco Melandri (Fortuna Honda). Na segunda fila estarão alinhados o norte-americano John Hopkins (Rizla Suzuki), o italiano Loris Capirossi (Ducati Marlboro) e o francês Randy De Puniet (Kawasaki Racing). O heptacampeão mundial de motovelocidade, Valentino Rossi (Camel Yamaha), que se ressente de fraturas recentes na munheca e no tornozelo, vai largar da 12ª posição no grid. O norte-americano Nicky Hayden (Repsol Honda) lidera o campeonato, com 144 pontos. Seu companheiro de equipe, Dani Pedrosa, é o vice-líder, com 102. Loris Capirossi vem em terceiro, com 100 pontos. Valentino Rossi está em quinto lugar, com 98. Confira os 10 melhores tempos de classificação: 1.º - Dani Pedrosa (ESP/Honda) - 1min27s676 2.º - Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - 1min28s158 3.º - Marco Melandri (ITA/Honda) - 1min28s205 4.º - John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1min28s252 5.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1min28s394 6.º - Randy De Puniet (FRA?Kawasaki) - 1min28s428 7.º - Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1min28s431 8.º - Casey Stoner (AUS/Honda) - 1min28s447 9.º - Kenny Roberts Jr. (EUA/Team Roberts) - 1min28s473 10.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1min28s481