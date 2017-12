Dani Pedrosa lidera o treino livre da MotoGP na Espanha

No primeiro dia de treinos da MotoGP para o Grande Prêmio da Catalunha, na Espanha, o espanhol Daniel Pedrosa, da equipe Repsol Honda Team, foi o mais rápido nesta sexta-feira ao registrar o tempo de 1min43s099. O segundo mais veloz no Circuito da Catalunha, em Barcelona, acabou sendo o italiano Valentino Rossi (Fiat Yamaha), com 1min43s313. Já o brasileiro Alexandre Barros (Pramac D´Antin Ducati), que terminou em terceiro na última etapa da principal categoria da motovelocidade (no GP de Mugello), terminou a sessão apenas no décimo posto (1min43s857). O norte-americano John Hopkins foi o terceiro (1min43s389), seguido pelo australiano Casey Stoner (1min43s543). O atual campeão da categoria, Nicky Hayden, companheiro de Pedrosa na Honda, continua fazendo uma temporada regular. Ele registrou somente o 14.º melhor tempo do dia, com 1min44s267. "A sessão foi boa, mas cometi um erro na curva três. Entrei muito rápido na parte superior da pista, com muito ângulo, e quase cai. Felizmente não sofri nada, mas os mecânicos terão agora muito trabalho. Com a segunda moto, não consegui melhorar o tempo", disse Pedrosa. Rossi também ficou satisfeito com o resultado. "Conseguimos avançar bastante, com os pneus mais ajustados e outros acertos em geral. A corrida será muito longa, e o calor nesta sexta foi muita batalha dura para todos", analisou. A temporada 2007 da MotoGP está sendo liderada por Stoner, que soma 115 pontos, nove a mais que o heptacampeão Rossi. Já Pedrosa é o terceiro (82), enquanto que Alex Barros ocupa o nono posto na classificação geral, com 43 pontos. O treino classificatório para definir o grid de largada do GP da Catalunha acontece neste sábado, às 8h50 (horário de Brasília). A largada para a corrida está marcada para às 9 horas de domingo.