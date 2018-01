Dani Pedrosa vence GP da Grã-Bretanha da MotoGP O espanhol Dani Pedrosa (Repsol Honda) venceu o GP da Grã-Bretanha, 9ª etapa do Mundial de MotoGP, completando as 30 voltas com o tempo de 44min54s878. Esta foi sua segunda vitória nesta temporada, em que estréia na categoria principal do Mundial de Motovelocidade. Pedrosa largou na pole e terminou a primeira volta na segunda colocação, atrás do italiano Marco Melandri (Fortuna Honda), e à frente do norte-americano John Hopkins (Rizla Suzuki), do australiano Chris Vermeulen (Rizla Suzuki) e do também australiano Casey Stoner (Honda LCR). Na 12ª volta, o jovem piloto espanhol assumiu a ponta e se distanciou aos poucos do pelotão que ficou atrás, mantendo-se na frente até o final. O heptacampeão mundial Valentino Rossi (Camel Yamaha) largou na 12ª posição no grid e fez uma corrida de recuperação. A cinco voltas do final, ele assumiu a terceira colocação e, a partir daí, travou um duelo com Marco Melandri que durou até a última curva da última volta, conseguindo superá-lo e terminar a corrida em segundo. Melandri completou o pódio. Com o resultado da corrida, o norte-americano Nicky Hayden (Repsol Honda), que terminou a prova em sétimo lugar, se manteve na liderança do campeonato, agora com 153 pontos. Pedrosa está em segundo, com 127, e Rossi assumiu a terceira colocação, com 118. Confira o resultado da prova: 1.º - Dani Pedrosa (ESP/Honda) - 44min54s878 2.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 44min58s742 3.º - Marco Melandri (ITA/Honda) - 44min58s894 4.º - Casey Stoner (AUS/Honda) - 45min00s654 5.º - Kenny Roberts Jr. (EUA/KR211V) - 45min04s474 6.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 45min16s588 7.º - Nicky Hayden (EUA/Honda) - 45min20s642 8.º - John Hopkins (EUA/Suzuki) - 45min23s912 9.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 45min30s484 10.º - Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 45min35s320 11.º - Makoto Tamada (JAP/Honda) - 45min35s940 12.º - Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) - 45min37s075 13.º - Alex Hofmann (ALE/Ducati) - 45min46s332 14.º - James Ellison (ING/Yamaha) - 46min12s682 15.º - Jose Luis Cardoso (ESP/Ducati) - +1 volta