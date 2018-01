Danica Patrick é pole no GP do Kansas A americana Danica Patrick, sensação da atual temporada da Indy Racing League, é a pole position do GP do Kansas, que será disputada no circuito oval neste domingo, às 14 horas (de Brasília). É a segunda vez na história da categoria que uma mulher larga na primeira posição (Sarah Fisher, em agosto de 2002, foi a primeira). Ela superou o vencedor desta prova no ano passado, o também americano Buddy Rice, que largará em segundo. O brasileiro Vitor Meira é o terceiro, bem à frente dos compatriotas Tony Kanaan (oitavo) e Hélio Castroneves (14.º). O líder da temporada, Dan Weldon, é só o 13.º colocado. Confira o grid de largada do GP do Kansas e os tempos: 1.º - Danica Patrick (EUA/Rahal Letterman), 25s4905; 2.º - Buddy Rice (EUA/Rahal Letterman), a 0s0022; 3.º - Vitor Meira (BRA/Rahal Letterman), a 0s0145; 4.º - Tomas Scheckter (AFS/Panther), a 0s0149; 5.º - Darren Manning (ING/Chip Ganassi), a 0s0413; 6.º - Dario Franchitti (ESC/Andretti Green), a 0s0541; 7.º - Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi), a 0s1062; 8.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti Green), a 0s1502; 9.º - Scott Sharp (EUA/Delphi Fernandez), a 0s1544; 10.º - Sam Hornish Jr. (EUA/Penske), a 0s1856; 11.º - Ryan Briscoe (AUS/Chip Ganassi), a 0s1920; 12.º - Tomas Enge (TCH/Panther), a 0s2029; 13.º - Dan Weldon (ING/Andretti Green), a 0s2298; 14.º - Helio Castroneves (BRA/Penske), a 0s2592; 15.º - Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri), a 0s2950; 16.º - Bryan Herta (EUA/Andretti Green), a 0s4804; 17.º - Roger Yasukawa (EUA/Reinbold), a 0s4823; 18.º - Alex Barron (EUA/Cheever), a 0s5526; 19.º - Ed Carpenter (EUA/Vision), a 0s6226; 20.º - Patrick Carpentier (CAN/Cheever), a 0s6675; 21.º - Jimmy Kite (EUA/Hemelgarn), a 0s6685; 22.º - A.J. Foyt IV (EUA/A.J.Foyt), a 0s6968. Em negrito os pilotos brasileiros.