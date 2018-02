Daniel Pedrosa é pole para a prova da Espanha de MotoGP O piloto espanhol Daniel Pedrosa, da equipe Honda, garantiu neste sábado a pole position para a etapa da Espanha de MotoGP, em Jerez de la Frontera. Ele marcou o tempo de 1min39s402, superando o rival italiano Valentino Rossi, da Yamaha, que cravou 1min39s453. A terceira posição ficou com outro espanhol: Carlos Checa, da Honda, com 1min39s460. Quem não teve sorte foi o atual campeão, o norte-americano Nicky Hayden, que novamente sofreu com problemas em sua Honda e ficou apenas no 11.º lugar. Já o brasileiro Alexandre Barros, da Ducati, que havia feito o segundo lugar nos treinos livres, não foi bem no treino classificatório e largará na 13.ª posição. Ele marcou o tempo de 1min40s196. A etapa da Espanha será a segunda da MotoGP na temporada. A primeira, disputada no Catar, foi vencida pelo australiano Casey Stoner, que na Espanha largará em quinto. A prova acontecerá neste domingo, às 10 horas, com transmissão do SporTV. Composição do grid de largada 1.º Daniel Pedrosa (ESP/Honda RC 212 V) - 1min39s402 2.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) - 1min39s453 3.º Carlos Checa (ESP/Honda RC 212 V) - 1min39s460 4.º Colin Edwards (EUA/Yamaha YZR M 1) - 1min39s486 5.º Casey Stoner (AUS/Ducati Desmosedici GP 7) - 1min39s524 6.º John Hopkins (EUA/Suzuki GSV RR) - 1min39s625 7.º Shinya Nakano (JAP/Honda RC 212 V) - 1min39s632 8.º Toni Elías (ESP/Honda RC 212 V) - 1min39s660 9.º Marco Melandri (ITA/Honda RC 212 V) - 1min39s722 10.º Kenny Roberts (EUA/KR 212 V) - 1min39s727 11.º Nicky Hayden (EUA/Honda RC 212 V) - 1min39s834 12.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki ZX RR) - 1min39s883 13.º Alexandre Barros (BRA/Ducati Desmosedici GP 7) - 1min40s196 14.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki GSV RR) - 1min40s328 15.º Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici GP 7) - 1min40s391