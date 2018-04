Daniel Serra e Cacá Bueno fazem dobradinha na Stock Car

Divulgação

Daniel Serra conquista sua primeira vitória na Stock Car, logo à frente do companheiro de equipe, Cacá

RIO - Os pilotos da equipe Red Bull conquistaram uma dobradinha na etapa do Rio de Janeiro da Stock Car, disputada no Autódromo de Jacarepaguá. Neste domingo, o vencedor foi Daniel Serra, que conseguiu sua primeira vitória na categoria, seguido por Cacá Bueno, que aumentou sua vantagem na liderança do campeonato. Ricardo Maurício, atual campeão, terminou em terceiro e fechou o pódio.

Com o segundo lugar conquistado na sétima etapa, o líder Cacá Bueno assegurou sua participação na Super Final, que será disputada nas últimas quatro provas da temporada a reunirá os dez melhores pilotos até a oitava etapa. Além do bicampeão da categoria, Marcos Gomes, que terminou em quinto neste domingo, também está garantido na disputa pelo título.

Para vencer em Jacarepaguá e também ficar em boas condições de se garantir na Super Final, Daniel Serra contou com os problemas enfrentados pelo pole Cacá Bueno e por Allam Khodair. Este último liderava até parar no pit e ser prejudicado com dificuldades no pneu traseiro direito. Cacá então aproveitou para virar líder, mas também teve problemas no limitador de velocidade.

Enquanto Khodair acabou abandonando, Cacá foi ultrapassado por Serra, mas seguiu bem na disputa. Nas voltas finais, o destaque ficou para a recuperação de Ricardo Maurício, que saiu da sétima posição para chegar ao pódio.

A oitava etapa da Stock Car, a última antes da Super Final, será realizada no próximo dia 4 de outubro, em Campo Grande. Depois, a categoria ainda terá as provas de Curitiba, Brasília, Tarumã e São Paulo.