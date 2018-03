Daniel Serra e João Paulo Oliveira levam pole na abertura da Stock Car

Atual campeão da categoria, Daniel Serra, e o seu companheiro de equipe, João Paulo Oliveira, cravaram nesta sexta-feira a pole position da Corrida de Duplas que abrirá a temporada de 2018 da Stock Car, neste sábado, a partir das 13h30, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

A parceria da equipe Eurofarma RC cravou o tempo de 1min37s032 para se garantir no primeiro lugar do grid, sendo que João Paulo Oliveira foi convidado por Serra como um dos muitos pilotos que correrão nesta condição na prova paulistana. Eles já haviam obtidos as melhores médias de tempo ao passarem pelo Q1 (primeira parte do treino de classificação) e pelo Q2, antes de triunfarem com a pole no Q3.

Convidado, Oliveira compete há anos no automobilismo japonês e agradeceu ao "mestre" Daniel Serra. "Estou muito feliz. Foi um grande trabalho de toda a equipe, algo que viemos desenvolvendo ao longo da semana. O Daniel tem sido um grande professor para mim, me ajudando na adaptação ao carro", afirmou o piloto "quase japonês", que ainda confessou: "Perdi um treino para os convidados porque cheguei atrasado e dormi pouco porque o fuso horário ainda está bem trocado, mas consegui a energia para fazer um bom trabalho".

Já Serra festejou o fato de que abriu o ano na mesma posição que terminou 2017, quando fechou a sua temporada sendo campeão em Interlagos. "Foi até inesperado, de certa forma. O acerto do carro ficou excelente e o João Paulo conseguiu, na classificação, a melhor volta dele até agora. Mesmo vindo do Japão, com o fuso atrapalhando um pouco, ele provou ser a escolha certa", ressaltou.

O estreante Lucas di Grassi e o convidado Augusto Farfus, da equipe Hero, se garantiram na segunda posição do grid com o tempo de 1min37s174, enquanto o terceiro lugar ficou com Rubens Barrichello e Felipe Albuquerque, da Full Time Sports, que andaram muito próximos dos vice-líderes ao cravarem 1min37s179.

Felipe Fraga e o holandês Nick Catsburg, da Cimed Racing, saem em quarto lugar com 1min37s283, enquanto o Top 5 é fechado pela parceria da Shell V-Power formada por Ricardo Zonta e pelo belga Laurens Vanthoor, com 1min37s375. Já a dupla firmada por Cesar Ramos e Kelvin Van Der Linde, da Blau Motorsport, sairá da sexta posição depois de não terem conseguido registrar tempo no Q3 por causa de um pneu furado.

MASSA EM 11º

Recém-aposentado da Fórmula 1, Felipe Massa abrirá a sua trajetória como piloto da Stock Car largando da 11ª posição ao lado de Cacá Bueno pela Cimed Racing. O veterano de 36 anos exibiu satisfação com o seu desempenho pelas dificuldades para se adaptar à categoria, mas não gostou do posto obtido no treino qualificatório.

"Estou feliz pela minha adaptação, o jeito de guiar o carro, a trajetória, tudo o que envolve o Stock Car. Neste quesito estou satisfeito por tudo que já consegui entender do carro no geral. Por outro lado, não estou satisfeito com a posição no grid - nem eu e nem o Cacá. Não é horrível, mas seria melhor largar entre os cinco primeiros; se não tivéssemos enfrentado tantos problemas durante a semana, isso seria perfeitamente possível", ressaltou.