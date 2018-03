Daniel Serra e João Paulo Oliveira vencem Corrida de Duplas da Stock Car

Campeão da temporada 2017 da Stock Car, Daniel Serra começou o campeonato de 2018 vencendo. Neste sábado, em uma prova que começou sob chuva e foi emocionante, ele e João Paulo Oliveira superaram todas as intempéries, adotaram a melhor estratégia e venceram a Corrida de Duplas, disputada no circuito de Interlagos, em São Paulo.

+ Leia mais notícias sobre velocidade

+ BLOG - Duplas e Stock ganham com estrangeiros

+ Ganho anual de R$ 1 milhão e competitividade atraem estrelas para a Stock Car

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A prova na pista paulistana contou com a presença de vários pilotos com passagem pela Fórmula 1, sendo que Rubens Barrichello foi o principal destaque entre eles ao ficar na segunda posição, tendo Filipe Albuquerque como parceiro. E ele se emocionou com o resultado na abertura da temporada 2018 da Stock.

"Tive medo de não estar aqui", afirmou Barrichello em entrevista ao SporTV, fazendo referência ao problema cerebral que teve recentemente. "A maior emoção da minha vida é estar aqui hoje", acrescentou o veterano, que foi às lágrimas após a prova em Interlagos.

A corrida deste sábado também foi a primeira de Felipe Massa depois da sua aposentadoria da Fórmula 1. Competindo como convidado e em parceria com Cacá Bueno, ele teve desempenho discreto e terminou a corrida em uma modesta 13ª colocação.

A prova acabou sendo cheia de reviravoltas, a começar pela largada, que foi adiada em razão da chuva que atingiu o circuito no momento em que os carros alinhavam no grid. Assim, a largada aconteceu sob safety car, sendo que as três primeiras voltas foram disputadas com a bandeira amarela.

Melhor para Oliveira, que largou com o carro de Serra após eles faturarem a pole position no treino de classificação na sexta-feira e não teve a sua liderança ameaçada. Assim, ele conseguiu sustentar a primeira posição nas seis voltas iniciais.

Ainda sob chuva, porém, foi ultrapassado por César Ramos, que assumiu a liderança da corrida em Interlagos. Só que ele perdeu a dianteira no momento da troca de pilotos, com Kelvin Van der Linde assumindo o carro. Eles acabaram, então, terminando a prova em Interlagos na terceira posição, no primeiro pódio de Ramos na Stock.

Entre trocas de pilotos, relargadas e ultrapassagens, Serra conseguiu retomar a liderança. Nas voltas finais, o piloto da RC Eurofarma até foi pressionado por Barrichello, mas resistiu e concluiu a corrida com vantagem segura para vencer a prova de abertura da Stock Car em 2018.

Com Felipe Nasr se destacando na segunda metade da prova, disputada com a pista seca, ele e Ricardo Maurício ficaram em quarto lugar, logo à frente de Ricardo Zonta e Laurens Vanthoor, o seu convidado. Max Wilson e Felipe Giaffone fecharam a prova na sexta posição.

A relação dos dez primeiros colocados foi completada, em ordem, por Marcos Gomes/Pipo Derani, Allam Khodair/Allan Hellmeister, Rafael Suzuki/Jean-Karl Vernay e Guilherme Salas/Mariano Altuna. Cacá Bueno teve grande desempenho ao chegar a ocupar a terceira posição após iniciar a prova na 11ª, mas terminou em 13º lugar com Felipe Massa, que concluiu a corrida.

A temporada 2018 da Stock Car prossegue em 8 de abril, com a disputa de uma rodada dupla em Curitiba.