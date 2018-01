Daniela Mercury cantará hino nacional Repetindo o que fez na partida entre Brasil e Chile, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a baiana Daniela Mercury vai cantar o hino nacional logo mais à tarde, em Interlagos, na cerimônia de abertura do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 - a penúltima etapa do Mundial. A cantora vai estar na pista, posicionada em frente ao primeiro carro do grid de largada - no caso o do espanhol Fernando Alonso (Renault) - e será acompanhada por músicos de sua próprio banda. O movimento nas imediações do autódromo é grande, apesar de faltarem aproximadamente 5 horas para o início da corrida. As arquibancadas estão quase todas ocupadas pelos torcedores. Neste momento não chove em Interlagos, mas a pista permanece molhada pela chuva da madrugada e do início da manhã. A previsão do serviço de meteorologia é de tempo instável na hora da corrida, marcada para começar às 14 horas.