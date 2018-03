Danilo Dirani é o mais rápido na F-3 Num dia marcado por vários acidentes, o brasileiro Danilo Dirani fez nesta sexta-feira em Croft o melhor tempo dos treinos livres para a terceira rodada dupla do Campeonato Inglês de Fórmula 3. Ele fez sua melhor volta na pista construída em uma antiga base aliada na 2ª Guerra Mundial em 1min13s50, média de 167,6 km/h. Nelsinho Piquet fez o quinto tempo (1min13s66) e Lucas di Grassi, o sétimo (1min13s79). As duas corridas serão disputadas domingo e a definição dos grid acontece neste sábado. O rendimento nos treinos livres coloca Dirani, piloto da estruturada Carlin Motorsport, entre os favoritos às poles. Outro forte concorrente é o português Álvaro Parente, companheiro de equipe de Dirani, segundo nesta sexta-feira com o tempo de 1min13s54. A liderança da temporada da F-3 Inglesa, após três corridas, é de Nelsinho, da Piquet Sports, com 44 pontos. O inglês James Rossiter, da Fortec, tem 35. Dirani, com 10 pontos, está em nono e Di Grassi, com 3, em 14º.