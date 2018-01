Danilo Dirani é pole na F-3 Sul-Americana Os paulistas Danilo Dirani e Lucas di Grassi continuam neste sábado o duelo particular que têm travado neste início de temporada da F-3 Sul-Americana. Eles disputam a sexta etapa, a partir das 12 horas, no circuito argentino de Paraná, e esperam consolidar a condição de principais candidatos ao título. Dirani está em sua segunda temporada na categoria e, portanto, tem mais experiência. Neste sábado conquistou a pole position, com o tempo de 59s511, a quinta na atual temporada. Mas o estreante Di Grassi demonstrou, nas primeiras corridas, que pode obter bem mais do um excelente aprendizado este ano. Na vice-liderança, Di Grassi largará em segundo no grid do domingo, seguido por Daniel Landi (Avallone), Fernando Rees (Cesário F3), Xandinho Alexandre Negrão (Piquet Sport) e o maranhense Daniel Scandian. No entanto, pelo menos quatro outros pilotos podem se juntar à briga pela liderança: Xandynho Negrão, Henrique Favoretto, Allan Hellmeister e Daniel Landi. Para eles, um bom resultado neste domingo será fundamental. A rodada dupla na pista argentina foi a primeira fora do Brasil nesta temporada. Aliás, das oito etapas - sempre duplas - programadas, apenas três não acontecem no País (as outras serão em Oberá, Argentina, e provavelmente Piriápolis, Uruguai). Isso também ajuda a explicar o domínio total dos brasileiros na pista.