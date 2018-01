Danilo Dirani vence a 1ª prova da F-3 Danilo Dirani venceu a prova de abertura da Fórmula-3 Sul-Americana, disputada na tarde deste sábado no Autódromo Internacional de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em segundo ficou Alan Hellmeister e, em terceiro lugar, Lucas Di Grassi. Vice-campeão em 2002, Dirani largou na pole e começou a abrir vantagem logo na primeira volta. "Sabia que ficar na frente seria importante, pois esta pista tem poucos pontos de ultrapassagem e nós estávamos com um bom acerto. Na corrida de domingo vou brigar de novo pela ponta", disse Danilo Dirani que neste domingo larga em segundo, atrás do pole Xandynho Negrão.