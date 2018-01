Danilo Dirani vence na F-3 Sul-Americana Danilo Dirani (Cesário F3) obteve neste domingo, no circuito de Paraná, Argentina, sua quinta vitória na temporada da F-3 sul-americana, em seis etapas. Ele completou as 39 voltas em 42min22s408. Di Grassi (Avallone) foi o segundo, a 6s044 do vencedor, e Daniel Landi (Avallone), o terceiro, a 13s497. Dirani lidera o campeonato com 106 pontos. O segundo é Di Grassi, com 84. A próxima rodada dupla será em Interlagos, dias 12 e 13 de julho.