Danilo Dirani vence outra na F-3 Vai ser difícil tirar o título da F-3 Sul-Americana do paulista Danilo Dirani (Césario F3). Neste domingo, em Curitiba, ele obteve sua 9ª vitória, em 12 corridas. Completou a prova em 33min15s021, com 10s672 de vantagem sobre Lucas Di Grassi (Avallone). Alan Hellmeister (Amir Nasr) foi o terceiro. Dirani lidera o campeonato com 202. Di Grassi tem 164.