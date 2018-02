Daré e Meira foram barrados na IRL Dois pilotos brasileiros foram barrados da Indy Racing League na porta da festa. Airton Daré e Vítor Meira tinham participação acertada até duas semanas antes do início da temporada. Aí, tudo mudou. A equipe A. J. Foyt perdeu seu então patrocinador principal e Daré ficou sem carro; a Menards só conseguiu dinheiro para pôr um carro na pista e optou pelo americano Jaques Lazier. Mas os dois ainda têm esperança de entrar no campeonato. Daré, aliás, tem mais do que isso. A. J. Foyt, o dono da equipe, lhe deu a garantia de que terá o lugar de volta a partir das 500 Milhas de Indianápolis, a quarta etapa do campeonato, no dia 25 de maio. Até lá, seu carro fica com o japonês Shiegeaki Hattori, de 40 anos, que o "alugou?? por um bom punhado de dólares. "O A. J. gosta muito do meu trabalho e falou que eu volto a correr em Indianápolis. Estou acreditando nisso, mas não posso descartar a possibilidade de o Hattori chegar com mais um monte de dinheiro. Aí, vai complicar??, disse Daré. Mesmo assim, ele não pensa em buscar outra equipe. Até porque tem contrato com a A. J. Foyt até o fim do ano e entende que o time estará forte na temporada. Assim, enquanto a hora de voltar não chega, vai "ajudando?? como pode. Participa de testes e exerce funções variadas, como nos treinos de sexta-feira, quando trabalhou como "spotter?? para o outro piloto da equipe, A. J. Foyt IV, neto do dono. O "spotter?? é a pessoa que fica no ponto mais alto do autódromo, onde enxerga a pista toda, e dali passa instruções diretamente para o piloto, via rádio. Quando está na pista, o piloto só tem contato por rádio com o "spotter?? e com o engenheiro. Vítor Meira também pretende marcar presença em todos os testes e corridas que a Menards fizer. Enquanto espera por um lugar, ele é um dos encarregados de testar pela Menards e também pela Cheever e tem esperança de entrar no campeonato. Ele é o substituto imediato dos pilotos titulares dessas equipes e conta também com a possibilidade de um dos times colocar um segundo carro na competição. "Estou esperando para ver o que acontece. Acredito que ainda correrei este ano. Devo participar das 500 Milhas de Indianápolis. Minha situação não é das mais agradáveis, mas, quando você vê que vários outros pilotos estão a pé, percebe que não é tão ruim assim??, afirmou o piloto.