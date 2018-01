Daré é o 7º brasileiro nas 500 Milhas O Brasil terá sete representantes entre os 33 pilotos que disputarão as 500 Milhas de Indianápolis, no domingo. O último a garantir a classificação foi o paulista Airton Daré, neste domingo, no ?Bubble Day??, treino final para a definição do grid. Daré, da equipe A.J. Foyt, fez o 30º tempo. Os outros brasileiros garantidos nas 500 Milhas são Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, que larga na pole position; Raul Boesel (Menard), terceiro no grid; Felipe Giaffone (MoNunn), quarto; Tony Kanaan (MoNunn), quinto; Hélio Castro Neves (Penske), 13º; e Gil de Ferran (Penske), 14º. Todos haviam assegurado sua vagas no ?Pole Day?? realizado no sábado, dia 11. Helinho venceu a corrida no ano passado, com Gil em segundo lugar. Nunca o País teve tantos pilotos em uma única edição das 500 Milhas. Até então, o ano em que a ?delegação brasileira?? teve maior número de pilotos na pista foi em 1995: Boesel, Gil, Christian Fittipaldi, André Ribeiro e Maurício Gugelmin. Um outro brasileiro, Roberto Moreno, ainda sonha com vaga este ano. Ele pode substituir George Mack, único piloto negro inscrito na prova, que enfrenta problemas de saúde.