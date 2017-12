Daré ganha vaga e vai correr na IRL Aírton Daré ganhou no braço a vaga na equipe A.J. Foyt para disputar a temporada da Indy Racing League. A partir de sábado, no oval de Phoenix, segunda etapa do campeonato, o piloto brasileiro entrará na pista com a responsabilidade de mostrar que a Foyt não errou na escolha. A corrida será disputada domingo (às 18h de Brasília), com teipe pela SporTV às 23h. ?Este é o circuito mais complicado do ano. Mas confio em mim e no equipamento?, disse na quarta-feira, no aeroporto de Miami, enquanto aguardava o vôo para o Arizona, ao lado do chileno Eliseo Salazar, seu novo companheiro de equipe. Leia mais no Jornal da Tarde