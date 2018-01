Dario Franchitti vence GP da Cart O escocês Dario Franchitti, da Green, foi o vencedor neste sábado do GP da Inglaterra de F-Indy. Mas quem saiu no lucro foi o brasileiro Cristiano da Matta. Ele chegou em segundo na corrida, aumentou sua vantagem para Bruno Junqueira (quinto ontem) na classificação e pode garantir o título da temporada já na próxima etapa, dia 6 de outubro, em Miami. Cristiano, da Newman-Haas, chegou a 191 pontos, contra 133 de Bruno, piloto da Chip Ganassi. Ou seja: está 58 pontos na frente. Por isso, se em Miami ampliar a vantagem para 69 pontos, irá se tornar, antecipadamente, campeão de 2002. Faltam quatro etapas para o final da temporada. Franchitti ganhou no oval em Rockingham graças a uma ajuda dos mecânicos de Kenny Brack, da Chip Ganassi. Isso porque o sueco, que largou na pole, liderou a maior parte da corrida, tinha tudo para vencer, mas, no seu último pit stop, foi prejudicado por um erro dos mecânicos. O escocês aproveitou-se da falha, assumiu a ponta da corrida e a manteve até o final das 211 voltas. Foi sua terceira vitória nesta temporada. Ele tem 126 pontos, mas não acredita que tenha chances de lutar pelo campeonato. Tony Kanaan e Christian Fittipaldi não completaram. O piloto da MoNunn bateu no muro da curva 2; o da Newman-Haas teve problemas mecânicos. Confira a classificação do campeonato: 1) Cristiano da Matta (BRA) - 191 pontos 2) Bruno Junqueira (BRA) - 133 pontos 3) Dario Franchitti (ESC) - 126 pontos 4) Patrick Carpentier (CAN) - 115 pontos 5) Christian Fittipaldi (BRA) - 98 pontos 6) Michel Jourdain Jr. (MEX) - 94 pontos 7) Paul Tracy (CAN) - 86 pontos 8) Michael Andretti (EUA) - 85 pontos 9) Alex Tagliani (CAN) - 83 pontos 10) Scott Dixon (NZL) - 82 pontos 11) Kenny Brack (SUE) - 81 pontos 12) Jimmy Vasser (EUA) - 76 pontos 13) Tony Kanaan (BRA) - 65 pontos 14) Adrian Fernandez (MEX) - 53 pontos 15) Tora Takagi (JAP) - 45 pontos 16) Shinji Nakano (JAP) - 43 pontos 17) Max Papis (ITA) - 32 pontos 18) Oriol Servia (ESP) - 30 pontos 19) Townsend Bell (EUA) - 19 pontos 20) Mario Dominguez (MEX) - 15 pontos 21) Darren Manning (ING) - 4 pontos