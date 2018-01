David Muffato larga na pole na Stock Car O paranaense David Muffato, da equipe Repsol, tem neste domingo na oitava etapa da temporada, no Autódromo Internacional de Campo Grande, boa chance de assumir a liderança do campeonato da Stock Car. Muffato larga na pole position, a primeira da carreira, estabelecida neste sábado, sob temperatura de 35 graus, com o tempo de 1min25s684. E o melhor para ele, vice-líder com 83 pontos, é que Ingo Hoffmann, da Filipaper, primeiro na classificação com 99 pontos, conseguiu apenas o sétimo tempo, 1min26s396. "Largar na pole aqui é muito importante porque os pontos de ultrapassagem são mínimos", disse Muffato, consciente da posição favorável. E na frente de Hoffmann há pilotos com possibilidades de entrar na briga direta pelo título, como Guto Negrão, da Medley, terceiro no campeonato com 69 pontos e autor do quarto tempo neste sábado. A revelação da temporada, Giuliano Losacco, da RC, vai largar em segundo, com 1min26s018, e Cacá Bueno, da Petrobras, em terceiro, 1min26s034. Os 11 primeiros no grid estão no mesmo segundo, o que mostra que a luta pela vitória será intensa. O calor pode vir a ser decisivo. A SportTV transmite a corrida ao vivo, a partir das 13 horas.