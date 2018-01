David Muffato vence na Stock Car David Muffato venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de Stock Car V8. Na tarde deste domingo, no Autódromo Internacional de Campo Grande, o piloto de 31 anos conquistou a segunda etapa da mais disputada competição brasileira, que teve público de 22 mil pessoas. Raul Boesel, seu companheiro na equipe Repsol-Boettger, ficou em segundo lugar seguido por Gualter Salles, da Golden Cross-Vogel. Feliz com o resultado, Muffato aproveitou para brincar. ?Aprendi que aqui em Campo Grande você tem de correr devagar e foi isso o que fiz. Essa vitória, que com certeza nunca vou esquecer, foi resultado de excelente trabalho e muito investimento da equipe. Enfrentei dois momentos tensos, na classificação de sábado e na largada deste domingo, pois tinha de pular na frente do Raul e consegui?, disse Muffato.