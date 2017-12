David Richards pode deixar a BAR Por mais incrível que pareça, o inglês David Richards, diretor da BAR, poderá ser dispensado. E a sua saída da equipe estaria relacionada com a aquisição do time da British American Tobacco (BAT) pela Honda, hoje fornecedora de motores e parceira técnica no desenvolvimento do chassi. Richards declarou à imprensa inglesa que nos recentes encontros dos representantes das escuderias, para a definição do regulamento, não tinha voz ativa. Antes de qualquer decisão tinha de consultar o alto comando da Honda. Os japoneses voltaram a ser fortes na Fórmula 1. No fim dos anos 80 e começo dos 90, a Honda dominou a competição. Agora devem assumir a BAR, organização que ficou em segundo, este ano, no Mundial de Construtores. E um dos principais responsáveis por essa ascensão excepcional foi David Richards. Ele é o proprietário da Prodrive, empresa que levou a Subaru ao título mundial de rali e desde 2002 assinou contrato com a BAT para dirigir seu time de Fórmula 1, a BAR. Richards enfrentou Craig Pollock, ex-diretor-geral, o mandou embora, dispensou a dupla de engenheiros responsáveis até então pelos quatro fracassados projetos anteriores, Andrew Green e Malcom Oastler, e perguntou aos jornalistas, ano passado, em pleno GP do Canadá: "Vocês não acham que 22 milhões de euros por ano é muito dinheiro? É quanto tenho de pagar a Jacques Villeneuve." O piloto foi dispensado antes mesmo de o campeonato acabar. Pouco antes da demissão em massa contratou o engenheiro Geoff Willis, ex-Williams, e deu-lhe carta branca para assinar os novos carros. O deste ano provou que a decisão foi acertada. O modelo BAR 006 levou Jenson Button dez vezes ao pódio e a terminar o campeonato em terceiro. Melhor: a permanência do piloto inglês na equipe e a ótima base deste ano permitem Richards supor que em 2005 poderá ter uma temporada ainda melhor na Fórmula 1. Curiosamente, o nome de Richards surge na imprensa inglesa como "decapitado" pela BAR. Se a informação proceder, como parece ser o caso, será mais uma daquelas decisões que os adversários da equipe agradecerão. Coulthard - A hipótese de tornar-se piloto de testes para, em 2006, tentar assumir uma vaga de titular é real para o escocês, conforme ele próprio assumiu. "É melhor que ficar apenas fazendo ginástica", disse. Coulthard, de 33 anos, manteve já contato com a direção da Ferrari e da Renault. O team Dubai, escuderia que irá estrear na Fórmula 1 em 2006, poderá ser o seu destino. A informação está na última edição da revista Arabian Business. Pizzonia - O vestibular junto de Anthony Davidson e Nick Heidfeld, em Jerez de la Frontera, Espanha, a partir de quarta-feira, é que determinará o companheiro de Mark Webber na Williams ano que vem. Mas, hoje, Frank Williams reconheceu que o favorito é Antonio Pizzonia, amazonense de 23 anos, já piloto de testes da equipe e titular em quatro corridas este ano, como substituto de Ralf Schumacher.