De baixo de chuva, Stoner garante pole do GP da Itália

Líder da temporada de MotoGP, o australiano Casey Stoner, da Ducati, obteve neste sábado a pole position para a o Grande Prêmio da Itália. Sob chuva no circuito de Mugello, ele cravou 2min00s359. Seu compatriota, Chris Vermeulen (Suzuki), que surpreendeu vencendo o GP da França no último dia 20 de maio, conseguiu o segundo tempo, seguido do italiano Valentino Rossi, da Honda, terceiro colocado. O brasileiro Alexandre Barros (Ducati/Pramac) largará na 10.ª colocação. O Grande Prêmio da Itália da MotoGP será disputada neste domingo, a partir das 9h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV. Classificação dos treinos deste sábado: 1.º - Casey Stoner (AUS) Ducati - 2min00s359 2.º - Chris Vermeulen (AUS) Suzuki - 2min01s381 3.º - Valentino Rossi (ITA) Yamaha - 2min01s695 4.º - Olivier Jacque (FRA) Kawasaki - 2min01s709 5.º - Loris Capirossi (ITA) Ducati - 2min01s797 6.º - Marco Melandri (ITA) Honda - 2min02s001 7.º - Randy de Puniet (FRA) Kawasaki - 2min02s443 8.º - Dani Pedrosa (ESP) Honda - 2min02s776 9.º - John Hopkins (EUA) Suzuki - 2min02s932 10.º - Alexandre Barros (BRA) Ducati/Pramac - 2min03s025 11.º - Alex Hofmann (ALE) Ducati/Pramac - 2min03s920 12.º - Shinya Nakano (JAP) Honda - 2min04s185 13.º - Nicky Hayden (EUA) Honda - 2min04s353 14.º - Carlos Checa (ESP) Honda - 2min04s971 15.º - Toni Elias (ESP) Honda - 2min05s592 16.º - Colin Edwards (EUA) Yamaha - 2min06s244 17.º - Sylvain Guintoli (ITA) Yamaha - 2min06s426 18.º - Kenny Roberts Jr. (EUA) Team Roberts - 2min06s660 19.º - Kurtis Roberts (EUA) Team Roberts - 2min07s571 20.º - Makoto Tamada (JAP) Yamaha - sem tempo