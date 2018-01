De la Rosa decide ficar na Jaguar O espanhol Pedro de la Rosa será o piloto de testes da equipe Jaguar na temporada 2001, que começa em março. O anúncio do acordo foi feito pelo chefe da equipe inglesa, Bobby Rahal. ?Pedro demonstrou na temporada passada que é um piloto rápido e, com sua experiência, queremos deixar claro que a Jaguar quer lutar por vitórias?, disse. De la Rosa, 29 anos, que deixou a Arrows no final da temporada passada, esteve próximo de assinar contrato com a Prost - também para ser piloto de testes. Os pilotos titulares da Jaguar são o irlandês Eddie Irvine e o brasileiro Luciano Burti.