De la Rosa é o mais rápido em Barcelona O piloto espanhol Pedro de la Rosa (McLaren-Mercedes), foi o mais rápido do dia, nas duas sessões de treinamentos livres para o GP da Espanha de Fórmula 1, realizadas nesta sexta-feira no circuito de Barcelona. Na primeira sessão, ele foi o único a andar abaixo do 1min.15 (fez 1:15.675) e na segunda, terminou na frente com o tempo de 1min.15s062. O brasileiro Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, foi o segundo, com 1:16.220 e o alemão Nick Heidfeld (Williams), que marcou 1:16.527. A BAR - punida pela FIA por ter usado carro irregular no GP de San Marino - não treinou. O primeiro treino classificatório está marcado para este sábado às 8 horas. O grid será definido na madrugada de domingo, no treino que acontece quatro horas antes da prova, marcada para as 9 horas. Veja os tempos da segunda sessão: Pedro de la Rosa (ESP/McLaren-Mercedes) 1min:15s.062 Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 1:16.220 Nick Heidfeld (ALE/Williams-BMW) 1:16.527 Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) 1:16.586 Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1:16.653 David Coulthard (GBR/Red Bull) 1:16.797 Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) 1:17.200 Ralf Schumacher (ALE/Toyota) 1:17.264 Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:17.356 Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes) 1:17.555 Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:17.702 Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) 1:17.931 Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1:18.042 Jacques Villeneuve (CAN/Sauber-Petronas) 1:18.336 Vitantonio Liuzzi (ITA/Red Bull) 1:18.444 Christian Klien (AUT/Red Bull) 1:18.802 Narain Karthikeyan (IND/Jordan) 1:18.858 Robert Doornbos (HOL/Jordan) 1:19.125 Tiago Monteiro (POR/Jordan) 1:19.140 Christijan Albers (HOL/Minardi) 1:19.581 Patrick Friesacher (AUT/Minardi) 1:20.686 Mark Webber (AUS/Williams-BMW)