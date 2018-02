De La Rosa é o mais rápido no Japão O espanhol Pedro de La Rosa, piloto de testes da McLaren, fez nesta quinta-feira o melhor tempo no primeiro treino livre para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, que acontece na madrugada deste sábado para o domingo. Ele marcou 1min30s485, ficando apenas 0s593 à frente do brasileiro Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, que marcou 1min31s078. Os favoritos a vencer a prova ficaram bem distantes dos primeiros colocados. Juan Pablo Montoya, da McLaren, foi o quinto, e o campeão mundial Fernando Alonso, da Renault, o sexto. Rubens Barrichello e Michael Schumacher, ambos da Ferrari, foram 16.º e 18.º, respectivamente. Kimi Raikkonen (McLaren), segundo no Mundial, estourou seu motor em apenas oito voltas. O treino foi disputado com céu coberto e 24ºC de temperatura ambiente. Confira abaixo os tempos do 1.º treino livre do GP do Japão: 1.º - Pedro de La Rosa (ESP/McLaren), 1min30s485; 2.º - Ricardo Zonta (BRA/Toyota), a 0s593; 3.º - Jenson Button (ING/BAR), 1s559; 4.º - David Coulthard (ESC/RedBull), a 1s724; 5.º - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren), a 1s789; 6.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), a 1s838; 7.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), a 1s938; 8.º - Takuma Sato (JAP/BAR), a 2s259; 9.º - Mark Webber (AUS/Williams), a 2s566; 10.º - Christian Klien (AUT/RedBull), a 2s607; 11.º - Felipe Massa (BRA/Sauber), a 2s725; 12.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/RedBull), a 2s909; 13.º - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren), a 2s954; 14.º - Antônio Pizzonia (BRA/Williams), a 2s996; 15.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber), a 3s113; 16.º - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari), a 3s168; 17.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota), a 3s203; 18.º - Michael Schumacher (ALE/Ferrari), a 3s354; 19.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), a 4s003; 20.º - Sakon Yamamoto (JAP/Jordan), a 5s763; 21.º - Christijan Albers (HOL/Minardi), a 6s621; 22.º - Narain Karthikeyan (IND/Jordan), a 6s622; 23.º - Robert Doornbos (HOL/Minardi), a 7s284; 24.º - Tiago Monteiro (POR/Jordan), a 7s718. Obs.: Em negrito os pilotos brasileiros.