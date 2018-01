De la Rosa lidera a primeira sessão O piloto espanhol Pedro de la Rosa (McLaren) fez o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Inglaterra, realizada nesta sexta-feira no circuito de Silverstone. Piloto de provas da McLaren, De la Rosa, marcou o tempo de 1min.19s.205, à frente do brasileiro Ricardo Zonta, piloto prova da Toyota, que chegou em segundo e do britânico Jenson Button (BAR-Honda), que foi o terceiro. O alemão Michael Schumacher (Ferrari) foi o 7º melhor tempo e Rubens Barrichello o 9º. Felipe Massa (Sauber) terminou a sessão com o 10º tempo. Fernando Alonso e Giancarlo Fisichella , ambos da Renault, não participaram da primeira sessão para poupar os motores, a exemplo de Jarno Trully, da Toyota. Os treinos prosseguem nesta sexta-feira.